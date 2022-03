Città di Trani batte il Troia per 3-1

Un'altra prestazione da incorniciare su un campo tutt'altro che facile, quella che oggi ha consentito alla Città di Trani di battere il Troia, raggiungere l'ottavo risultato utile consecutivo in questo campionato e consolidare il terzo posto in classifica. Vittoria 3-1 per gli ospiti che vanno in doppio vantaggio nel primo tempo con Terrone e Francesco Amorese, con due azioni corali a vantaggio del pubblico che ha assistito alla gara, per poi subire il goal della squadra di casa, sempre nel primo tempo, che accorcia le distanze (molto dubbia la posizione di Piscopo, autore del goal). Nel secondo tempo il 3-1 finale è siglato da Di Francesco.Il commento alla partita è di Francesco de Noia: "La squadra ha sfoggiato un'altra prestazione straordinaria, figlia di un lavoro costante, di un affiatamento tra i calciatori che va perfezionandosi di partita in partita, e di una mentalità vincente di tutti coloro che sono chiamati a giocare. Non si vince su questo campo contro una squadra ben messa, che ci ha affrontato a viso aperto e che ha provato a metterci in difficoltà con le ripartenze, se non si gioca con qualità e determinazione, ed oggi i nostri calciatori hanno saputo imporre il loro gioco gestendo con tranquillità il loro contropiede. Il ringraziamento, doveroso, ai protagonisti in campo ed a tutto lo staff tecnico per il prezioso lavoro che stanno svolgendo".