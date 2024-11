Coppa amara per i dragoni: il Bitritto Norba passa 2-1 al “Poli”

. La Soccer Trani domina la prima frazione di gioco passando in vantaggio al 7' con Jeladze, i biancazzurri vanno più volte vicini al raddoppio, senza però riuscirci. Nella ripresa è l'ex De Giglio a punire i dragoni con una doppietta tra 58' e 60'. I tranesi affronteranno il Capurso il 21 novembre: servirà per forza vincere per mantenere accese le speranze di passaggio del turno. Per ciò che concerne l'assetto tattico, 4-3-3 scelto quest'oggi da Mascia con Magnifico tra i pali; difesa a 4 formata da Riondino, terzino destro, Elia e Di Savino centrali e Grillo, terzino sinistro; centrocampo a 3 con De Cillis, Prudente e Forgione; reparto offensivo formato da Jeladze a sinistra, Dragonetti a destra e Piombarolo punta.LA CRONACA- Partenza sprint dei dragoni che al 7' passano in vantaggio: Riondino serve in profondità Jeladze che a tu per tu con Pomes non sbaglia e firma la rete dell'1-0. Al 20' retropassaggio killer della difesa avversaria, non ne approfitta Piombarolo. Al 31' Piombarolo viene servito in profondità e tenta il pallonetto che si va a stampare all'incrocio dei pali. Al 46' ci prova Jeladze da punizione, attento Pomes. Qualche istante più tardi, dagli sviluppi del corner, la sfera arriva sulla testa di Dragonetti che, da posizione favorevole, manda al lato di poco. I primi 45 minuti di gioco terminano con il vantaggio tranese.- Al 52' Dragonetti ci riprova ancora di testa, ma il tentativo termina alto. Al 57' Dell'Oglio prova il pallonetto, Pomes risponde presente. Il Bitritto accorcia le distanze al 58' con De Giglio che lanciato in profondità non sbaglia a tu per tu con Magnifico. Due minuti più tardi gli ospiti ribaltano il risultato ancora con De Giglio. Al 76' Milzini crossa in mezzo, ma la palla viene deviata, sul calcio d'angolo ci provano ancora i dragoni, ma è ancora attento Pomes a ribattere. All'88' Terrone colpisce di testa, ma la conclusione termina alta. L'ultimo tentativo del match arriva un minuto dopo con Beroshvili che non inquadra la porta e spedisce al lato. Il match del "Poli" termina 2-1 per gli ospiti.