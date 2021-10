Corrado Capece Minutolo nell'equipaggio vincitore del Titolo Italiano Liv

C'è la passione innata per il mare e l'impegno del tranese Corrado Capece Minutolo nella conquista del Titolo italiano LIV (Lega Italiana Velisti) da parte di un equipaggio del Circolo della Vela di Bari, di cui fa parte il 34 enne, figlio d'arte nel produrre vino e con l'esperienza ormai trentennale nei circuiti di regate nazionali ed internazionali di vela, Medaglia d'oro al valore atletico, con diversi titoli iridati, europei e nazionali nel suo palmares velico, socio benemerito del Circolo della Vela Bari.Dal 22 al 24 Ottobre si è svolto a Rimini il Campionato italiano per Club dove il team biancorosso composto da Simone Ferrarese al timone, Martine Grael alla tattica (già Medaglia D'oro alle Olimpiadi di Rio e di Tokyo nel 49 er), dal tranese Corrado Capece Minutolo alle scotte, e Leonardo Dinelli alle manovre, veleggiando con l'imbarcazione J70, ha conquistato l'ambito titolo italiano, qualificandosi anche per il Campionato Europeo a Squadre, la cosiddetta "Champion's League della Vela.Per il team del Circolo della Vela Bari è il secondo titolo italiano per club: con costanza e determinazione il team ha dimostrato netta superiorità nelle partenze, in velocità, nelle manovre e nelle scelte tattiche nelle acque riminesi, distaccando di 11 punti il secondo team dell'Aereonautica Militare ed atleti che hanno fatto la storia della vela italiana come Tommaso Chieffi e Francesco Ivaldi.