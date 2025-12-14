Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1

La, con cuore, grinta, determinazione e tantissima bravura, batte anche il: al 'Comunale' terminaper i tranesi, al termine di una sfida molto complessa, decisa dall'autoretenel primo tempo. I biancazzurri, in 10 uomini per più di cinquanta minuti a causa dell'espulsione di, centrano così lain campionato, facendo addiritturain stagione.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: al 'Comunale' di Lucera si affrontano Lucera e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al consueto 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Faliero, Gernone e Stella. In mediana spazio a D'Addabbo, Prekducaj e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e Antonacci. In attacco Morra e Manzari.All'8' grandissima opportunità per i tranesi, con il traversone di D'Addabbo per Morra che però incespica sulla sfera, non riuscendo a colpire. Centoventi secondi più tardi la Soccer Trani sarebbe passata in vantaggio, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 14' tentativo di Pugliese, blocca tranquillamente Straziota. Al 22' cross di Stella per Morra che, sul secondo palo, riesce a trovare D'Addabbo, leggermente in ritardo. Al 28' giocata di Colombo sulla fascia, sinistro per Morra che però non riesce ad indirizzare verso la porta. Al 39' la Soccer Trani passa in vantaggio:Al 42' Faliero compie un brutto fallo: rosso diretto per lui, tranesi in 10. Termina la prima frazione: Lucera 0-1 Soccer TraniNella ripresa, per forza di cose, è il Lucera a spingere alla ricerca del pari, approfittando dell'uomo in più, ma i tranesi, anche grazie all'ingresso di Montrone, concedono poco e nulla agli avversari, difendendosi benissimo. All'88' sinistro dalla distanza di Innocent, che termina alto. Al 90+1' punizione dal limite di Becerri, blocca Pinnelli. Sessanta secondi più tardi il Lucera sfiora il pareggio, ancora con Innocent che disegna un mancino largo di pochissimo. Termina così: