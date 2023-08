Dal lungomare di Trani alla patria del Kung Fu

Convocazione nella nazionale di Wushu tradizionale per due atlete

collega Scassano; ai Campionati Nazionali a Catania, con l'oro per Bassi e

il bronzo per Pisani; infine a Coppa Italia tenutasi a Piacenza a giugno, con buoni risultati tra cui il bronzo per Bassi.



Allenamenti intensi mattina e pomeriggio per questi 9th World Kung Fu Championships. Bassi e Pisani, insieme alla nazionale del CT, il M° Giancarlo Manca, partiranno il 21 Agosto da Fiumicino e, dopo un breve scalo a Beijing, si addentreranno nel centro della Cina fino a Chengdu, per poi raggiungere le vette del monte sacro Emei, ad Emeishan City, dove la gara avrà luogo il 25, 26 e 27 Agosto. Due categorie di altissimo livello

per Bassi e Pisani, rispettivamente JUNIOR e SENIOR, che rappresenteranno non solo l'Italia, ma anche Trani e tutta la Puglia contro le atlete più forti delle oltre centocinquanta nazioni partecipanti alla gara

Gli studenti dell'Asd Wei Hai Trani del M° Pignataro non si fermano neanche di fronte all'afa estiva. Lo scorso 4 Luglio, infatti, è arrivata la convocazione nella nazionale di Wushu tradizionale per le due atlete Giulia Bassi, classe '06, e Teresa Aida Pisani, classe '01, già chiamate a rappresentare l'Italia a Loutraki, in Grecia, nel Novembre '22. La stagione agonistica 22/23 ha visto il duo partecipare ai 6th European Kung Fu Championships, dove Bassi ha conquistato l'argento insieme al