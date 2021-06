Doppio podio per la Lni di Trani alla "Brindisi-Corfù"

Vento in poppa e ottimo doppio podio per gli equipaggi della Lega Navale di Trani nella XXXV Regata Internazionale "Brindisi-Corfù" – Trofeo Sanofi, che si è svolta fra ieri ed oggi (13 e 14 giugno) nelle acque del basso Adriatico: II e III posto per due imbarcazioni tranesi, "L'Ottavo Peccato" di cui è armatore Paolo Romanelli (nella foto l'equipaggio al completo: Checco Manno Fabio Granieri, Marco Mucci, Felice Di Lernia, Gigi Erriquez), seguita da "Un po' per gioco" di Niki Vescia (tranese nell'equipaggio: Marco Stringaro), mentre sul gradino più alto del podio sono saliti i "padroni di casa" della Lega Navale Brindisi con Excellent.Alla gara ha anche partecipato un'altra imbarcazione della Lega Navale di Trani, "The Sound of Silence", dell'armatore Antonio Di Bari.Risultati importanti per la Lni di Trani, di cui è presidente Nicola Romanelli, che per presentare i diversi corsi di vela che inizieranno a breve, nei prossimi giorni organizza il "Vela day" dal 18 al 20 giugno, con prova gratuita a partire dai 6 anni aperta a tutti. Si tratta di una manifestazione gratuita a carattere nazionale tra tutte le Leghe Italiane. "Tutti gli ospiti interessati agli sport velici sono benvenuti" sottolineano dalla Lni di Trani. Buon vento!