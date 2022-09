Due bronzi e un oro per Sebastiano Mastrulli al campionato di arti marziali in Slovenia

Tris di premi per Sebastiano Mastrulli della Mask Trani al World Martial Arts Games 2022, campionato multidisciplinare di arti marziali organizzato dalla WMAC, World Martial Arts Committee, svoltosi in due giorni nel grandissimo centro termale di Olimia, in Slovenia, a cui hanno preso parte più di 800 partecipanti. Nel contatto pieno Mastrulli porta a casa due bronzi nelle categorie Point Fight +80 -18 anni e +90 +35 anni; primo posto invece nella categoria Master +80 +45 anni. L'allenatore ha ottenuto anche un premio onoreficenza per la presenza.