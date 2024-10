Due su due per la Juve Trani, battuta anche Rende per 59-75

Partenza subito forte delle bianconere che con Riccotti, Macello e Toscano subito a segno si portano già avanti, con un ampio vantaggio di 11-26 al termine del 1° quarto di gara.Non cambia la musica nel secondo quarto, in cui la Juve Trani ancora una volta con Riccotti (ben 18 punti per lei), De Pace e Venanzi mette a segno importanti tiri e il match è sempre a favore della Juve Trani che lo sta ben comandando fin dall'inizio. Da segnalare l'uscita a circa metà del secondo quarto Macello, per un piccolo infortunio alla gamba dopo un contatto in fase di difesa con una giocatrice avversaria. Coach Totaro ridisegna lo schema di gioco, con l'ingresso in campo della playmaker under Beatrice Albino e Toscano in ruolo di guardia. Si va all'intervallo lungo ancora una volta con un ampio vantaggio, 23-41.Al ritorno dagli spogliatoi, Rende vuole provare a recuperare con Codispoti e due triple di Ambrosio, ma le tranesi non restano a guardare e rispondono con due triple di Venanzi e De Pace. La Juve Trani raggiunge il suo massimo vantaggio di 20 punti sulle avversarie e nel frattempo, dopo un po' di riposo, Macello rientra sul parquet durante il terzo quarto. Si continua a tirare da ambo le parti, ma alla sirena di fine terzo quarto, la Juve Trani è ancora avanti per 43-57.Ultimo quarto senza particolari problemi per le ragazze di coach Totaro che vanno ancora a segno con Riccotti, De Pace, Toscano e Laera. In virtù dell'ampio vantaggio acquisito, c'è spazio per far giocare proprio tutte: fanno il loro primo ingresso in campo in questa Serie B 2024/25, le nostre under del settore giovanile Soleti e Romanelli che, entusiasta, va anche a segno a pochi minuti dalla fine del match.Festa grande, dunque per lei e per tutte al suon di sirena finale: sono due su due per la Juve Trani!Dunque secondo posto consolidato (ma con una partita in meno per via del turno di riposo) e tanto entusiasmo: il prossimo appuntamento è Domenica 3 Novembre alle 18.30 tra le mura amiche del Pala Assi, contro l'ostico Ariano Irpino. Le ragazze avranno bisogno di tutti voi per poter vincere il terzo match di fila.