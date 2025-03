La Juve Trani non si ferma più: quarta vittoria di fila e secondo posto conquistato

, dopo l'avvincente sfida in trasferta presso la Tendostruttura a Castellammare di Stabia.Partono subito forte le tranesi che segnano con Riccotti, Toscano e Caputo e si portano già sul 7-17 al termine del primo quarto, in virtù anche di diversi tiri liberi su falli subiti dalle stabiesi.Partita molto equilibrata nel secondo quarto, con Stabia che prova subito a recuperare il gap acquisito, segnando ben 6 punti in pochi minuti e la panchina tranese che è costretta subito a chiamare timeout: al rientro sul parquet non si fa attendere la reazione tranese, che ricomincia a correre con Gatta, Riccotti, Toscano e all'intervallo lungo è ancora la Juve Trani ad essere avanti, andando negli spogliatoi sul 20-29.Nel terzo quarto, la Juve Trani rientra con tanta grinta e voglia di portare a casa un match importante e inizia a mettere il piede sull'acceleratore raggiungendo il massimo vantaggio della serata di +15 sulle stabiesi, alzando il ritmo della partita e segnando anche dalla distanza con Macello. Al termine dei 30" il tabellone segna un vantaggio importante per le tranesi, 29-43.Ultimo quarto in cui le stabiesi provano di tutto per tornare a riequilibrare il match, mettendo anche in difficoltà le tranesi, diminuendo in maniera significativa il gap del quarto precedente senza però mai riuscire a pareggiare il risultato: ma la Juve Trani non ha mai mollato fino all'ultimo secondo di gioco e con determinazione, subendo anche falli negli ultimi minuti e mettendo i tiri liberi del bonus, vince il match per 51-56.e, in virtù anche delle importanti vittorie nei turni precedenti in trasferta a Campobasso e in casa contro la capolista Taranto,: vittoria che dunque vale il sorpasso in classifica alla Pink Bari che perde a Taranto, rimanendo a quota 12.Ora testa ai play-out, in cui l'avversario del 1° turno sarà proprio Castellammare di Stabia, 5° classificata del Girone Silver. Seguite i nostri profili social per restare aggiornati sui prossimi match.Forza ragazze!Parziali: 7-17, 20-29, 29-43, 51-56Tabellini:De Pace 1, Toscano 18, Macello 6, Albino, Gatta 6, Tolardo n.e., Amorese n.e., Caputo 7, Riccotti 18, Soleti n.e., Carrassa n.e.Coach: Paolillo, Delli Carri