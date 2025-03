Basket, Juve Trani: doppia vittoria per maschile e femminile

Weekend dal bottino pieno per la F.lli Lotti New Juve Trani, che nel doppio impegno casalingo e in trasferta fa due vittorie su due.In trasferta al Palaselvapiana, nella prima giornata di ritorno del Girone Silver,, nel cui roster erano presenti anche giocatrici che militano in Serie A. Partenza forte delle bianconere che nel primo quarto si portano subito avanti e che, nonostante il recupero delle padrone di casa fino al pareggio, giocano una bella partita che si decide proprio quasi al termine dei 40 minuti, portando a casa una straordinaria e importante vittoria.Al Pala Assi, invece, si gioca la terza giornata di ritorno di Divisione Regionale 3 ed è la volta dei ragazzi tutti di annata compresa tra 2005 e 2008 che battono facilmente Lucera, con un netto 108-48, con un vantaggio acquisito fin dall'inizio ed una partita mai messa in discussione, giocata con una percentuale pazzesca di tiri da 3pt.I prossimi impegni per le due compagini della ASD Juve Trani vedono le ragazze della B affrontare in casa la Dinamo Taranto, prima nel girone Silver, domenica prossima 9 marzo ore 18.30 al Pala Assi (ingresso libero) e i ragazzi di DR3 impegnati nella trasferta contro l'Olimpia Corato sempre domenica 9 marzo alle ore 20:00, al Palalosito.