Al Pala Assi il derby pugliese di Basket, arriva la Pink Bari

Una partita tutta da vivere quella di questo weekend tra le ragazze della Juve Trani e la Pink Bari, che al momento sono a pari punti in classifica ed in virtù anche del risultato dell'andata, che al termine di un match combattuto, ha visto la vittoria delle baresi per un solo punto. A disposizione dei coach Paolillo e Delli Carri anche Daniela Caputo, ritornata dopo l'infortunio subito ad inizio stagione ed il nuovo acquisto che ha ben figurato nel corso degli ultimi match, la guardia Francesca Tolardo, new entry classe '95 proveniente da Angri che nel suo percorso sportivo ha giocato anche in una piazza importante come quella di Brindisi (essendo brindisina di nascita) esordendo anche in A2 femminile.Per la Juve Trani un altro match importante da giocare con la giusta concentrazione e grinta e per vincerlo abbiamo bisogno anche di tutti voi: vi aspettiamo al Pala Assi per tifare i colori bianconeri!