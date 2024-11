Juve Trani - Ariano Irpino, l'importante match in scena al Pala Assi

È tutto pronto. Tra poche ore va in scena al Pala Assi di Trani uno dei match più importanti della stagione 2024/25:potrebbe valere la terza vittoria di fila in tre partite giocate per le ragazze di coach Totaro.Settimana intensa, dunque, quella appena passata che ha visto le bianconere lavorare assiduamente, migliorando e sistemando il gioco: la voglia di vincere è tanta e le ragazze non vogliono lasciare nulla al caso. L'entusiasmo, unito alla massima concentrazione e impegno saranno infatti gli elementi chiave della sfida di questo weekend.L'Ariano Irpino, con una squadra rinnovata rispetto alla scorsa stagione, è reduce da una vittoria contro Napoli e due sconfitte, quest'ultime maturate una contro la capolista Potenza e l'altra contro Angri Pallacanestro, battuta dalla Juve Trani nella prima giornata di campionato.Importante quindi sarà l'aiuto del pubblico per sostenere e dare la giusta carica alle ragazze, l'appuntamento è a Domenica 3 Novembre ore 18:30, al Pala Assi, con ingresso libero. Are you ready? Forza Juve Trani!