Serie B Femminile, la Juve Trani ospita Angri al Pala Assi per la prima di campionato

, che vedrà impegnate le ragazze di coach Totaro nella sfida contro Angri.L'esordio in coppa Campania contro Bari ha svolto una vera e propria funzione di prova generale e ha dato quindi la possibilità, in queste ultime due settimane, di perfezionare ciò che non ha funzionato. Anche quest'anno, le bianconere solcheranno i parquet di diverse località del sud Italia: dopo la seconda giornata che sarà il loro turno di riposo (la Fip Campania ha infatti formato due gironi da 7 squadre ognuna), le ragazze affronteranno la prima trasferta a Rende per poi proseguire la prima fase con alternanza casa/trasferta contro Ariano Irpino, Bari, Napoli Next Gen e Potenza.Nel frattempo anche: l'ala Morena de Pace classe '97 che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia della Dinamo Taranto in Serie B e C; Beatrice Albino classe 2010, che gioca nel settore giovanile della Fortitudo Trani, con le sue importanti doti nel tiro e nella velocità; Bianca Soleti e Marisol Romanelli (classe 2009) ragazze del nostro settore giovanile; Elena Laera classe 2004 che nelle ultime stagioni ha disputato la Serie C con la maglia dell'Angiulli Bari (2023/24) e la Serie B con il Basket Fasano (2022/23).Tutto pronto quindi per disputare il campionato di Serie B Femminile per il secondo anno consecutivo: la società è pronta a scrivere un nuovo capitolo della storia del basket tranese, cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati con entusiasmo, tenacia, precisione e impegno.Dunque il Pala Assi vi aspetta per un pomeriggio all'insegna dello sport, dell'intrattenimento e della sana competizione, e ovviamente