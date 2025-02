Basket, due su due per la Juve Trani, vincono maschile e femminile

Terzo successo consecutivo per la DR3 quello di sabato conquistato dai ragazzi contro il Canusium Basket per 77-55: entrambe le squadre erano a pari punti in classifica (6), dunque una vittoria che vale il sorpasso, raggiungendo così quota 8 punti.Vince anche la Serie B Femminile davanti al proprio pubblico: domenica si è giocata la 1° giornata di andata del Girone Silver terminata con il risultato di 58-54, battendo la Magnolia Basket Campobasso nel cui roster erano presenti anche giocatrici di Serie A1.Prossimo impegno per le ragazze, la importante e non semplice sfida in trasferta contro la Dinamo Taranto, in programma sabato prossimo 8 febbraio al Palamazzola.Ancora un impegno casalingo, invece, per i ragazzi che domenica ospiteranno l'ASD Atletica Andria, nella 1° giornata del girone di ritorno di regular season, in un'altra sfida tutta da vivere: anche questa volta le due squadre sono, al momento, a pari punti in classifica (8), ma l'Andria con una partita giocata in meno.