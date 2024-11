Impresa Juve Trani, battuta Potenza 54-58 al Pala Pergola

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: c'era troppa voglia di ritornare a vincere e lo si era capito già dal primo allenamento settimanale, con le ragazze che avevano l'amaro in bocca per come erano arrivate le ultime sconfitte subite. In una partita combattuta dal primo all'ultimo secondo, tanto cuore e determinazione sono stati gli ingredienti giusti per vincere sul campo di una delle corazzate del Girone A del campionato di Serie B Femminile che fino ad ora aveva subito una sola sconfitta ed aveva ancora l'imbattibilità del Pala Pergola.Ai primi due punti segnati dall'avversaria Micovic, risponde subito Macello che porta il risultato sul 2-2. Sarà poi de Pace ad allungare subito sulle potentine con una bomba che infiamma il Pala Pergola.Ma ecco che la Basilia Potenza prova ad allungare con Coelloperez, Micovic e Mendy portando il risultato sul 10-5. Subito timeout della panchina ospite per rimettere ordine e, tornati in campo, subito a segno con Riccotti e Macello e, successivamente, è proprio lei a riportare avanti la Juve Trani (11-14) con un'altra tripla. Si tira poi da ambo le parti e al primo fischio di sirena, alla fine del primo quarto, la Juve Trani è ancora avanti per 17-20.Secondo quarto che vede ancora una partita molto equilibrata, ma con po' di imprecisione nel tiro sia per la Juve Trani che per potenza: il primo tiro che va a segno arriva, infatti, solo a poco meno della metà del secondo quarto ed è di Potenza che porta con una tripla in pieno equilibrio il match (20-20). La Juve Trani prova ancora ad allungare, complici anche diversi falli subiti dalle potentine che permettono di andare a tirare dalla lunetta e, si va al riposo negli spogliatoi sul risultato di 22-30.Terzo quarto di gioco che vede una Potenza agguerrita (il parziale è infatti di 15-8) che prova a tutti i costi ad avere la meglio sulle avversarie, raggiungendo il massimo vantaggio della partita di 7 punti. Ma ecco, a 3 minuti dalla fine del terzo quarto, la risposta delle bianconere con ben due triple di Macello arrivate proprio in un momento focale della partita e un tiro di De Pace, che permettono alle ragazze di coach Paolillo e Delli Carri di chiudere avanti di un punto anche questo quarto, sul risultato di 37-38.Quarto e ultimo quarto di gioco molto equilibrato, con la voglia da entrambe le parti di vincere: ad avere la meglio è la Juve Trani con tutte le ragazze che hanno sudato fino alla fine per regalarsi una bella vittoria in un match ad alta intensità. Una bella vittoria di squadra, cuore e determinazione quella arrivata al suon di sirena finale, con il risultato di 54-58, battendo ogni pronostico e lasciando a bocca aperta tutti i tifosi della Juve Trani sia in presenza che a distanza tramite la nostra diretta Facebook, riaccendendo così l'entusiasmo e ridando il morale giusto alle ragazze, che servirà per affrontare al meglio il girone di ritorno.