E' un tranese il delegato regionale della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport: Donato Grande

Grande soddisfazione nell'ambiente sportivo a Trani ma non solo: perchè un nostro concittadino nominato dal Consiglio Federale della #FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) come Delegato Regionale della #Puglia per il quadriennio 2020 - 2024 è il segno tangibile di un impegno importante a favore del superamento delle barriere che possa consentire la gioia e i benefici, la socialità dello sport anche a chi è costretto sulla sedia a rotelle."Ringrazio il Presidente Federale Andrea Piccillo e tutto il Consiglio Federale per aver creduto in me", scrive Donato grande dal suo profilo facebook."Ringrazio tutto lo Staff e Atleti della OLTRE SPORT, che mi hanno consentito di crescere a livello personale e professionale nel mondo del Powerchair Football.Auspico con questa carica di far crescere il movimento dei Powerchair Sport (Powerchair Football e Powerchair Hockey), garantendo piena disponibilità e supporto a tutti coloro che hanno interesse a espandere questo movimento in #Puglia e non solo, con gli unici obiettivi, garantire il pieno e giusto riconoscimento agli atleti paralimpici dei powerchair sport e consentire al maggior numero di Persone di uscire e praticare Sport!"Gli auguri della redazione a Donato e un grazie per l'impegno instancabile nel rendere con tenacia la propria passione un esempio per tutti di amore per la vita e invito a non arrendersi di fronte a qualunque tipo di barriera.