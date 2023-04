Giovanni Bruno, la promessa del calcio giovanile italiano ha sangue tranese

Ha sangue tranese la promessa del calcio giovanile italiano: il suo nome è Giovanni Bruno, classe 2009, tranese di nascita e attualmente residente a Marina di gioiosa ionica, si è distinto nel girone E del torneo delle Regioni nella categoria Under 15 portando la sua squadra guidata dal tecnico Marco Scappatura alle fasi finali e il primo posto nel girone. Bruno è riuscito a distinguersi per le sue prestazioni tecniche ed eleganza di movimenti ma anche per il suo temperamento che lo hanno spinto a diventare capitano della sua squadra. Prestazioni che non sono di certo sfuggite al suo tecnico fino a sceglierlo per il Torneo delle Regioni nella fase delle selezioni. Del suo futuro glorioso ne è convinto mister Scappatura che in una recente intervista lo ha definito "uno dei migliori giocatori che io abbia mai allenato in tanti anni di carriera". Il presente di Giovanni è attualmente legato alla Segato, società di spicco a livello giovanile in Calabria. E anche se la sua brillante carriera calcistica sarà inevitabilmente lontana dalla città di Trani, i suoi concittadini non potranno che essere orgogliosi e gioire della scalata di questo giovane talento.