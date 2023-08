Il 16 settembre arriva la Trani Night Run, la corsa… che si fa festa!

Manca poco più di un mese, ma la voglia di far festa sotto il cielo di Trani è già enorme. Sono partite da qualche giorno le iscrizioni alla Trani Night Run, corsa non competitiva in notturna in programma il 16 settembre nella splendida perla dell'Adriatico.L'evento è assai atteso, giunto alla sua quinta edizione, fortemente voluto dall'Asd Tommaso Assi, società punto di riferimento nel mondo dell'atletica italiana ma da sempre attenta anche all'aspetto sociale che è insito nello sport."Ormai la Trani Night Run – spiegano – rappresenta una certezza nel calendario di eventi della nostra città. Non è solo una corsa, non vuole esserlo, ma è piuttosto una festa dello sport. L'obiettivo è che sia una serata in cui lo sport funga da strumento di aggregazione e socializzazione, dove tutti i partecipanti, senza velleità agonistiche, possano trascorrere dei momenti di puro divertimento".Partecipare alla Trani Night Run è semplicissimo. Basta andare sul sito www.traninightrun.it , compilare il form e seguire le istruzioni. In alternativa è possibile recarsi nella sede dell'Asd Tommaso Assi in via Goffredo da Trani, dal lunedì al venerdì, tra le 17 e le 20, e il sabato dalle 15 alle 18. L'iscrizione darà la possibilità di partecipare all'evento e di garantirsi la t-shirt ufficiale, il pacco gara e l'accesso all'area ristoro.Come di consueto, la Trani Night Run vivrà di un momento goliardico, tra musica, riscaldamento e animazione, a partire dalle ore 19, in piazza Quercia. La partenza è invece prevista alle 21, sempre da piazza Quercia. Il percorso sarà di 5 oppure 8 km, a seconda della scelta dei partecipanti. Questi ultimi potranno viverla come meglio crederanno: di corsa o in modalità walking, in famiglia o comitiva. A rendere speciale la run sarà l'assenza di un ordine d'arrivo, con il conferimento di premi esclusivamente simbolici. Un'energia umana, come dicono gli organizzatori, che va già a 3mila. Il pieno di passione e di entusiasmo. Una festa. Con spensieratezza e gioia in prima fila. Un clima speciale, un'atmosfera unica. Un pieno di energia.