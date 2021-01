Il tranese Giovanni Assi ai vertici della Fidal Puglia

Un altro importante traguardo per la Trani sportiva: Giovanni Assi è stato eletto nel nuovo Consiglio Direttivo della Fidal Puglia per i prossimi 4 anni.Nella riunione di ieri l'assemblea elettiva della Fidal pugliese ha riconfermato Giacomo Leone, vincitore della maratona di New York, alla guida della Fidal Puglia anche per il prossimo quadriennio: ha ricevuto un consenso pressochè unanime registrando a proprio favore l'83,28% della forza votante presente contro il 16,72 del suo sfidante, Eusebio Haliti.Negli ultimi 30 anni di Atletica "made in Puglia", il risultato delle votazioni espresse nell'assemblea di ieri dalle società pugliesi è quello dal più ampio margine di consenso: Leone ha…superato anche se stesso migliorando in tal senso anche quel 71% con il quale la Puglia che corre, salta e lancia lo scelse alla guida del movimento quattro anni fa.Importante l'elezione, come abbiamo detto, anche per il tranese Giovanni Assi: è stato riconfermato infatti nel nuovo Consiglio Direttivo della Fidal Puglia per i prossimi 4 anni, insieme a Giuseppe Tomaselli, Stefano Bianco, Vito Vasta, Antonio Petino, Eugenio Scagliusi, Antonio Ferrara, Paolo Di Mauro, Giacomo Bruno, Salvatore Lomartire, Sergio Perchia, Carmine Ricci. Conferma anche per il revisore Francesco Lobuono.