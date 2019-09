Judo, il tecnico Nicola Loprieno è il responsabile di tutta l'area Sud Italia

Per la Judo Trani è sempre sport. Durante l'estate siamo stati presenti con diversi eventi per dare vita alla nostra città: prima tappa l'Estate Tranese 2019, seconda tappa Judo Sotto le stelle, terza tappa con il Comitato Associazioni Sportive di Trani CAST, quarta Tappa La Notte Bianca con l'Associazione Città Dell'infanzia. Ma non ci siamo fermati qui, la Federazione di Ente Promozione ASI, dopo aver constatato il buon lavoro eseguito in tanti anni, ha consegnato al Tecnico Nicola Loprieno, un riconoscimento come Responsabile Area Sud del Settore Judo A.S.I (regioni Basilicata-Campania-Puglia-Sardegna- Sicilia).Grazie alla passione che guida il lavoro dei nostri atleti, genitori e vari collaboratori, in particolare, il Responsabile logistico sig. Occhionorelli Leonardo, quello del tecnico Loprieno sarà un grande lavoro per portare a Trani tanti eventi e stage sia a livello promozionale che a livello nazionale, invitando tanti campioni che hanno fatto la storia del Judo. Adesso la squadra è impegnata per il secondo semestre: prima trasferta a Catania per il Gran Prix di Judo. Lo sport è vita.