La città ha risposto presente: Soccer Trani, adesso tocca a te

Atmosfera da altre categorie, quella che ha fatto da scena al big-match tra Soccer Trani e Lucera, segnata dal ritorno al 'Nicola Lapi' dopo oltre un anno di assenza. Il risultato finale è stato 1-1, ma i tranesi, sospinti dai propri tifosi, avrebbero meritato indubbiamente qualcosina in più., e la risposta in campo non ha di certo deluso le aspettative, con una prestazione degna del nome di Trani, anche se, tuttavia, non è arrivata la sperata vittoria., metronomo del centrocampo, e, che hanno messo in campo tutta la grinta e il carattere acquisiti durante la loro carriera.che attendeva da tanto, troppo tempo, un'atmosfera del genere, capace di trascinare i tranesi sino alla fine, oltre il novantesimo, momento in cui è arrivata la rete del definitivo pari di Piombarolo che ha scatenato una vera e propria esplosione biancazzurra.