Il Povia alla Polisportiva, Abruzzese: "Determinazione e passione hanno reso possibile tutto ciò"

Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità: la Polisportiva Trani 2006 si è aggiudicata la gestione del Campo Povia. Queste le parole del Presidente Paolo Abruzzese: "Non intendo nascondere la soddisfazione per l'aggiudicazione definitiva del campo Povia. Finalmente un bene pubblico che potrà tornare a risplendere e ad essere messo a disposizione della città e delle realtà sportive tranesi". La determina di aggiudicazione definitiva è stata pubblicata sull'albo pretorio in data 6 dicembre.- continua Abruzzese - Non è stato facile mettere su la prima squadra partendo da zero e non è stato facile risalire la classifica e portarsi in vetta solitari dopo la sconfitta per quattro a uno a Trinitapoli nella gara di esordio del campionato. Non è stato facile nemmeno ripartire dalla terza categoria e soprattutto non è stato facile partecipare all'ultimo secondo all'avviso pubblico per la gestione del campo Povia"."Determinazione, volontà e passione sono caratteristiche che mi appartengono da sempre e che hanno reso possibile in soli quattro mesi tutto questo. 'Sogna ragazzo sogna' è la frase che ripeto sempre a tutti i miei ragazzi, dalla scuola calcio alla prima squadra.Domenica 15 dicembre alle 14:30 al centro sportivo Capirro la Polisportiva Trani gioca con l'Atletico Bisceglie. Non mancate".