La Soccer Trani batte in rimonta la Cosmano: al ‘Poli’ termina 2-1

La Soccer Trani torna alla vittoria: batte in rimonta la Cosmano Sport grazie alle reti di Beroshvili e Jeladze. I tranesi salgono a 17 punti, a pari punti con il Lucera. In questo momento i tranesi sono quarti, con la vetta che dista sette punti.La Soccer Trani scende in campo per la nona giornata del campionato di Promozione: al 'Poli' affronta la Cosmano Sport. Mascia schiera un 3-4-3 con Pinnelli tra i pali, Elia, Amoruso e Riondino a comporre il trio difensivo. Sulle ali spazio a Forgione e Dragonetti, a supporto dei tre centrocampisti Beroshvili, Prudente e Dell'Oglio. Sulla trequarti Jeladze alle spalle di Terrone.Dopo soli quaranta secondi la Soccer avrebbe la prima occasione del match, ma nessuno riesce a spingere la palla in porta. Al 4' è il turno di Beroshvili, ma il suo tiro da posizione ravvicinata è troppo debole. Passati tre minuti, è il turno di Dragonetti che, come al solito, sprinta sulla fascia ma il sui cross è leggermente impreciso. Al 21' ci prova il 10 avversario su punizione, Pinnelli respinge in corner. Al 45' è il turno di Terrone che da lunga distanza prova il pallonetto, approfittando della porta scoperta, ma la sua traiettoria termina di poco alto sopra la traversa.Al 51' gli ospiti sfiorano il raddoppio, decisivo l'intervento sulla linea di Riondino.I tranesi gestiscono sino al fischio finale, Soccer Trani batte Cosmano 2-1.