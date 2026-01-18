Calcio
La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
Successo pesantissimo: firme di Stella, Manzari e Chiumarulo
Trani - domenica 18 gennaio 2026 16.59
La Soccer Trani mette una serie ipoteca su questo campionato di Promozione, battendo la Cosmano Foggia: al 'Lucky Park' termina 1-3 per i tranesi che, con questa vittoria, si piazzano a +16 dal secondo posto, salendo a quota 56 punti in classifica.
CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 20esima giornata di campionato: al 'Lucky Park' (Ex Campo FIGC) di Foggia si affrontano Cosmano Sport e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli, sostituito da Colella, schiera un 3-5-2 con Straziota tra i pali, Antonacci, Cassano e Stella in difesa. A centrocampo agiscono Gernone, Faliero e Turitto mentre, sulle fasce, spazio a D'Addabbo e Rizzi. In attacco Becerri e Chiumarulo.
Al 4' cross pericoloso di Rizzi, respinge attentamente Pignatiello. Due minuti più tardi corner dalla sinistra per la Soccer Trani, traiettoria su cui non arriva per centimetri Becerri. All'8' ottimo anticipo di Straziota su Iddi, che si era avventato sulla sfera. Al 22' punizione strepitosa di Faliero dalla distanza, respinta prontamente in corner da Pignatiello. Partita molto combattuta e ricchi di duelli. Al 42' la Soccer Trani passa in vantaggio: punizione dal limite guadagnata da Turitto. Sul punto di battuta si presenta Stella che, con il suo mancino, dipinge una traiettoria che si insacca nel sette: 0-1. Termina così la prima frazione.
Al 50' Turitto atterra Iddi in piena area di rigore: calcio di rigore assegnato dal direttore di gara; sul dischetto si presenta Acquaviva che spiazza Straziota: 1-1. Al 54' ci riprova Stella su calcio piazzato, questa volta la traiettoria termina alta. Al 57' tiro-cross insidioso di D'Addabbo, attento Pignatiello. Al 60' Gernone tenta il destro dal limite, palla alta di pochissimo. Al 71' la Soccer Trani passa nuovamente avanti: discesa di Colombo sulla fascia, cross in mezzo per Prekducaj che serve Turitto, appoggio per Manzari; mancino rasoterra che batte Pignatiello: 1-2. Al 75' Colombo, che ha letteralmente cambiato la partita, si guadagna il secondo penalty del match: dagli undici metri Chiumarulo che trafigge nuovamente Pignatiello: 1-3. I tranesi gestiscono sino al triplice fischio: Cosmano Foggia 1-3 Soccer Trani.
