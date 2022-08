Lavinia Trani, tris di conferme: Miranda, Montenegro e Dambra ancora in biancoblu

A pochi giorni dal via della stagione 2022/2023, raduno fissato per il 22 agosto, la Lavinia Group Volley Trani mette a segno alcune importanti conferme, puntellando il roster con tre giocatrici d'esperienza e carisma: restano in biancoblu infatti Giusy Miranda (laterale), Valentina Dambra (centrale) e Valentina Montenegro (schiacciatrice).Giusy Miranda, nata nel 1999, dotata di un fisico importante per la categoria (182 cm), è una giocatrice duttile, che nasce come laterale ma all'occorrenza può essere impiegata anche da opposto. Dotata di un ottimo muro ed una buona tecnica di base, la Miranda è un vero e proprio simbolo della pallavolo a Trani, avendo militato con la casacca bianco blu già per quattro stagioni. Dopo gli esordi con l'Aquila Azzurra a Trani e una parentesi a Barletta (C e Under 18), Giusy Miranda è tornata nella sua Trani.Valentina Dambra, anche lei classe 1999, centrale di 187 cm, giocherà per il secondo anno di fila a servizio di coach Mazzola Dopo gli inizi da palleggiatrice con la Casavolley Trinitapoli, nel 2018 Valentina cambia ruolo, diventando centrale con la canotta dell'ASD Flamingo Volley di Margherita di Savoia, poi l'anno scorso l'approdo nella città tranese, dove l'atleta si è già distinta in campo e fuori.Valentina Montenegro, classe 1987, nativa di Foggia, la Montenegro vanta ben 11 anni di attività in B1 tra Jesi, Brindisi, Genova, Napoli, Castellana, Altino, Scafati e altri 4 in B2 vestendo le canotte di Bari, Potenza, Taranto e la stessa Trani. Punti di forza di Valentina sicuramente nei fondamentali di seconda linea, ricezione e difesa, ma anche nella varietà di colpi d'attacco di cui è dotata, che la rendono imprevedibile ed insidiosa.Tre colpi importanti per L'Adriatica Trani, che vuole a tutti i costi riconfermare l'ottima stagione dello scorso anno e continuare a stupire i suoi tanti sostenitori.