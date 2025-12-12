Calcio
Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato»
“Calendario? Viviamo partita dopo partita, vogliamo chiudere l’anno solare al meglio”
Trani - venerdì 12 dicembre 2025 19.13
Promozione, si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, sempre più in vetta e a punteggio pienissimo dopo aver vinto tutte le prime quattordici gare stagionali, è ospite del Lucera, quinto in graduatoria e reduce dall'inaspettato pareggio a reti bianche contro la Virtus Andria, ultima. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30.
Il Lucera, allenato da mister Carbone, era tra le candidate principali ad assumere un ruolo da protagonista, ma il cammino disputato sin qui non è stato dei migliori: sette vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con 26 punti guadagnati. 24 reti realizzate (6^attacco del girone) e 9 subiti (2^miglior difesa). Si prospetta dunque una sfida interessantissima, con la Soccer Trani motivata a centrare la ventesima vittoria consecutiva.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida del 'Comunale' di Lucera: «Trasferta complicata, sicuramente troveremo una squadra avvelenata per gli ultimi risultati. Il campo non sarà ottimale, ma noi cercheremo l'ennesimo successo, con il giusto atteggiamento. Distacco così ampio? Non me l'aspettavo ad inizio anno, il merito è dei ragazzi. Fare quattordici su quattordici non è semplice»
«Calendario? Viviamo partita dopo partita, vogliamo chiudere l'anno solare al meglio, faremo di tutto. Non dobbiamo distrarci, pensiamo al Lucera. Nel girone di ritorno non abbasseremo la guardia, deve essere chiaro per tutti. Andrebbe contro la mia cultura, cerco sempre di ottenere il massimo, scendendo in campo con gli stessi valori di sempre. Non mettere in campo i giusti attributi sarebbe irrispettoso»
