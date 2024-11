Ribaltone in casa Soccer Trani: torna in panchina Fabrizio Mascia

Scelta presa in seguito ad un incontro con il gruppo squadra

Clamoroso ribaltone in casa Soccer Trani: Fabrizio Mascia torna sulla panchina dei tranesi.Il comunicato del club:L'A.S.D. Soccer Trani comunica che,di mister Fabrizio Mascia annunciata domenica sera,che, nelle scorse ore, hanno richiesto un confronto con la società. Durante il confronto è emerso un forte senso di responsabilità da parte del gruppo squadra, e quindi, la. In accordo con l'allenatore, abbiamo quindi deciso di fare un passo indietro rispetto alla decisione di domenica e ripartire insieme in questo progetto.