Ripartenza col botto per l'Atletica Tommaso Assi che primeggia al campionato regionale di cross

Ripartenza col botto per l'Atletica Tommaso Assi Trani, che primeggia al suo rientro in gara in occasione del Primo Cross "Campi Diomedei" Campionato Regionale Master organizzato dall'Atletica Pro Canosa.Nella soleggiata mattinata di domenica 20 febbraio 2022 infatti, la squadra femminile della Tommaso Assi conquista il primo posto ottenendo il titolo regionale master. Vittoria ottenuta con un tenace impegno di squadra sul quale spiccano gli eccellenti risultati individuali delle atlete "Tommasine" Nicoletta Ferrante 2 posto cat.FS 50, Lucia Sasso 3 posto cat. FS 60 e dell'Highlander Ornella Croci 1 posto cat. FS 70. Nella stessa gara si distingue un altro giovane atleta della società, Davide Di Bisceglie (15 anni), ottenendo il titolo di campione provinciale nella categoria cadetti. Dopo un lungo periodo di fermo per le competizioni, si riapre la stagione delle gare, riportando entusiasmo, divertimento e soprattutto il piacere di stare insieme all'insegna dello sport e del benessere.La Tommaso Assi riparte nel migliori dei modi, confermando il valore degli atleti che la compongono ed esaltando con i propri successi la bellezza della corsa e dello sport in generale.