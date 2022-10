Salto con l'asta: Gabriele Belardi, 13 anni e già vola... alto!

Campione Regionale nel Getto del Peso (p.b. mt. 15,05)

Campione Regionale nel Salto in Alto (p.b. mt. 1,53)

Convocato nella Rappresentativa FIDAL Bari nel Trofeo delle Province;

Ha partecipato al Trofeo CONI Nazionale;

Ha partecipato alle Finali Nazionali Studenteschi.

A Foggia, domenica 16 ottobre, presso il Campo Scuola Mondelli-Colella, in un evento regionale dedicato a varie discipline dell'Atletica, gli organizzatori inseriscono una "gara promozionale" di Salto con l'Asta, dedicata alle categorie Esordienti e Ragazzi (6-13 anni).La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), introduce la disciplina del salto con l'asta nelle gare di atletica a partire dalla categoria Cadetti, pertanto, i piccoli atleti iniziano a prepararsi sin dalle categorie inferiori, per poi lanciarsi nel mondo dell'Atletica agonistica all'età dei 14 anni., 13enne dell'ASD Elite Academy Bari, nell'anno in corso ha dimostrato di possedere elevate qualità tecnico-motorie acquisite grazie ad una preparazione professionale legata alla propria età, nonché alle proprie doti talentuose.Dopo una stagione pluridisciplinare, è sceso in pista finalmente nella sua disciplina primaria: il Salto con l'Asta. A Foggia ha superato l'asticella ae, probabilmente, tra le migliori in Italia di tutti i tempi legati proprio all'età anagrafica.Attendiamo ora la prossima stagione agonistica, certi di portare sempre più su quell'asticella.ANNO 2022: