Salto con l'asta, Gabriele Belardi supera se stesso: oro a Parma

Meeting Nazionale Giovanile di Atletica Leggera a Parma per ben 14 Regioni d'Italia. La Puglia presente con i suoi atleti e tra questi il tranese dell'Elite Academy Bari Gabriele Belardi, anno 2009, cat. Cadetti (per lui il.primo anno) nel Salto con l'asta. Lascia tutti sbalorditi per il suo spettacolare mt.4,20, primo classificato ed il suo Stagional Best Outdoor. La voglia di salire sempre di più c'è, ma le condizioni logistiche a Trani, racconta il suo allenatore Lorenzo Giusto, sono ai limiti della sicurezza. Noi della Scuola di Salto con l'Asta Trani non molliamo e puntiamo a riconfermare questo risultato ai prossimi Campionati Italiani e ai prossimi Campionati di Società con Luca Musicco ed il suo coach Raffaele Musicco.