San Marco 2-2 Trani, Colella: “Obiettivo solamente rimandato, ormai ci siamo…”

: beffa in pieno recupero per i tranesi che, con un successo, avrebbero ridotto ancor di più i tempi necessari per festeggiare la meritata promozione inche, con una serie di risultati positivi, sarebbe potuta arrivare già domenica prossima, quando al 'Lapi' arriverà il Norba Conversano, ma l'appuntamento è da rimandare quantomeno a due settimane.È oramai solamente questione diin casa Trani: il match del 'Tonino Parisi' si è rilevato piuttosto ostico, con i biancazzurri che erano riusciti a centrare la via dei tre punti con Lucarelli, salvo poi farsi riprendere al 92', con la rete di Salerno. Un pareggio che non cambia nulla ai fini della classifica, in cui la Soccer Trani mantiene l'importante distacco di 19 punti sullo stesso San Marco, a soleTra soli tre giorni, gli uomini di Moscelli, che tornerà finalmente in panchina in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, affronteranno nuovamente il San Marco, in un match che si prospetta difficilissimo, ed in cui i biancazzurri dovranno difendere ilmaturato all'andata, per centrare la qualificazione in, dove potrebbero incontrare una tra Ostuni e Squinzano.Al termine della sfida contro il San Marco, è intervenuto mister, queste le sue dichiarazioni: «È stata una bella partita, sembrava chiusa, dopodiché siamo stati disattenti nell'episodio finale. C'èper la mancata vittoria. L'obiettivo è stato solamente, la classifica parla da sé. Ogni domenica faremo il massimo per raggiungerlo. Cambio modulo? Abbiamo cercato qualcosa di diverso, la squadra ha risposto bene.finale? Ci sta per loro, sanno che siamo una squadra forte. Anche se sono secondi, unè come una. Giovedì sarà un'altra, noi la prepareremo al massimo per raggiungere la finale»