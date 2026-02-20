Soccer Trani
San Marco-Trani, Moscelli: «Concentrazione e consapevolezza. Trasferta vietata? Un peccato»

Sulla conferma in Eccellenza: “Orgoglioso, non ci sono mai stati dubbi con la società”

Trani - venerdì 20 febbraio 2026 17.13
Promozione, si scende in campo per la 25esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dal prezioso successo interno contro il Corato, è attesa dallo scontro diretto contro il San Marco, seconda forza del girone. La sfida si disputerà domenica al 'Tonino Parisi' di San Marco in Lamis, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00. Trasferta vietata per i tifosi tranesi.

Ben 19 i punti di differenza tra Soccer Trani e San Marco: 66 e 47. Gli uomini di Moscelli hanno collezionato 21 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte mentre, i ragazzi allenati da Iannacone, hanno raccolto 14 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Non serve dire che, in caso di vittoria, i biancazzurri si avvicinerebbero ancor di più alla qualificazione matematica in Eccellenza, che oramai è solamente questione di tempo.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la partita: «San Marco? Li abbiamo affrontati già due volte, andremo lì con un vantaggio importante. L'obiettivo è tornare a Trani con una vittoria, sempre con rispetto per gli avversari. Dovremo essere concentrati come sempre, determinati e consapevoli che non sarà semplice. Trasferta vietata? Dispiace, eravamo sicuri che i nostri tifosi ci sarebbero stati, per farci sentire il loro sostegno, come sempre. È un peccato, daremo qualcosina in più per regalar loro l'ennesima soddisfazione»

«Conferma in Eccellenza? Sono orgoglioso, soddisfatto e contento di proseguire con questa società, con cui non ci sono mai stati dubbi. Adesso sono concentrato sul finale di questa stagione, perché voglio terminarla nel migliore dei modi. Più avanti programmeremo la prossima annata. Sarà un anno di conoscenza, ci saranno tante cose da valutare. Squalifica? Questo periodo mi ha fatto riflettere molto. Sarò autocritico, non voglio mancare più così tanto. Non va bene per me, per la squadra e per nessuno. Cercherò di migliorare»
