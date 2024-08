Serie B, Juve Trani Femminile: la nuova stagione è alle porte

L'inizio del nuovo campionato è alle porte,scenderà in campo:, durante la scorsa settimana,: il tutto partirà l'ultima domenica di Settembre con due turni di Coppa (la F.lli Lotti New Juve Trani sfiderà al primo turno, tra le mura amiche, la Pink Sport Time Bari e in caso di passaggio al secondo turno, la settimana dopo la squadra vincente della sfida tra Taranto e Fasano); il 13 ottobre poi lo start della prima fase del campionato, 14 giornate fra andata e ritorno in cui la Juve Trani incontrerà le squadre del proprio girone. La FIP Campania ha, infatti, anche per quest'anno di formare due gironi e la ASD Juve Trani, nella riunione tenutasi martedì 22 agosto presso la sede del Comitato Regionale Campania, è stata sorteggiata nel Girone A insieme a Basilia Basket Potenza, Pink Sport Time Bari, Angri Pallacanestro, Bim Bum Rende, Virtus Basket Ariano Irpino e Virtus Academy. Nel girone B invece Catanzaro Centro Basket, Basket Fasano, Minibasket Battipaglia, Basket Femminile Stabia, Dinamo Taranto, Magnolia Campobasso e New Cap Marigliano.Veniamo ora al roster che scenderà in campo per disputare la nuova stagione 2024/25, in cui tante sono le gradite riconferme: Daniela Caputo, ala-pivot, che da quest'anno ricoprirà anche il ruolo di Capitano della squadra, l'ala-pivot Simona Gatta, la playmaker Lorena Toscano, Marina Rossi nel ruolo di Guardia e Joana Macello, l'ala-argentina che nella stagione appena conclusa ha ben figurato posizionandosi al secondo posto nella classifica marcatori del Girone A. Tra le importanti riconferme anche il pivot Paola Amorese e la nostra under Vera Sannicandro che anche per quest'anno giocherà in Serie B. A completare il roster, per il momento, due nuovi innesti: Lucia Venanzi, nel ruolo di ala, che nella scorsa stagione ha disputato sempre la Serie B con la maglia della Virtus Cesena; obiettivo della società era inoltre rinforzare la zona sotto canestro e l'arrivo di Luciana Riccotti (pivot) rispondeva pienamente alle necessità. Arriva da Catanzaro, dove ha disputato l'ultima stagione trascorsa e qui ritroverà anche una vecchia compagnia di squadra, Joana Macello.Riconfermati, inoltre, alla guida della prima squadra di Serie B Femminile, l'head coach Matteo Totaro e l'assistant coach Andrea Rasoli per dare continuità al progetto.