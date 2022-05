Serie B2, la Lavinia Group Trani chiude al meglio il campionato: la gara contro Dannunziana Pescara termina 3-2

Si chiude nel migliore dei modi il percorso della, in serie B2. Nell'ultima gara della stagione, le biancazzurre hanno battuto, in rimonta, le avversarie della, per 3-2.Al Palazzetto "Assi" di Trani, l'allenatore delle tranesi,, ha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, supportata da Dileo e Romano come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale, Dambra, Gagliardi e Mitoli.Partenza equilibrata nel primo set (4-4), prima di un breve break a favore delle ospiti (5-8). Le tranesi inseguono (8-12), riuscendo, poco prima di metà parziale, a centrare il pareggio (12-12). Le pescaresi sono tornate sui propri passi (12-17 al primo time-out): spintesi ad un buon vantaggio (13-22), le abruzzesi hanno chiuso il primo set, col risultato di 15-25.Le padrone di casa hanno reagito e, ad inizio secondo set, si sono portate in avanti (6-1).conducono (13-8), riuscendo ad arrivare al primo time-out della frazione con un vantaggio di sette punti sulle avversarie (21-14) - utile a chiudere, col risultato di 25-16, il secondo set a proprio favore.Partenza più decisa delle pescaresi ad avvio del terzo set (6-8). Il distacco si riduce (14-16) ma a mantenersi in avanti sono ancora le ospiti (17-19). In vantaggio al time-out (18-23), le ragazze allenate dahanno chiuso la terza frazione a proprio favore, col risultato di 20-25.Le tranesi premono sull'acceleratore nel quarto set (7-2). Le ospiti inseguono (11-4) ma le padrone di casa si sono mantenute in avanti, gestendo al meglio tanto la fase difensiva quanto offensiva della frazione (17-5). A conclusione del parziale il vantaggio delle biancazzurre è netto (21-9, attacco di), a tal punto da permettere loro di vincere il quarto parziale, col risultato di 25-10.Ritmi alti durante il tie break: le biancazzurre partono meglio (5-1) ma le ospiti non hanno demorso, inseguendo fino a metà frazione le avversarie (8-6 al time-out). Decisivo l'allungo nel finale delle tranesi (13-7, attacco di): col risultato di 15-11, le ragazze allenatehanno chiuso il set e vinto definitivamente la gara.Le biancazzurre chiudono il torneo al sesto posto in classifica, confermando così la permanenza nel