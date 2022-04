Serie B2, nulla da fare per la Lavinia Group Trani: contro Primadonna Bari subìta al tie-break la seconda sconfitta consecutiva in campionato

In serie B2, la Lavinia Group Trani combatte, ma non basta. Sotto di due set, le biancazzurre hanno riaperto la gara contro Primadonna Bari, senza riuscire, tuttavia, ad imporsi al tie-break.Tra le mura del Palazzetto "Assi" di Trani, nella gara di recupero della tredicesima giornata di serie B2, l'allenatore delle biancazzurre, Mauro Mazzola, ha schierato in campo il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, supportata da Dileo e Romano come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale, Dambra, Gagliardi, Miranda e Mitoli.Partenza in salita per le padrone di casa (5-8), con le atlete baresi capaci di portare il risultato sul +4 (11-15). Le biancazzurre hanno riaperto la gara (16-16), senza, tuttavia, approfittarne: si gioca punto a punto (20-21) ma a spuntarla, nel primo set, sono state le ospiti (21-25).Le ragazze allenate da mister Ricci conducono l'avvio del secondo set (4-9), con le biancazzurre costrette ad inseguire (7-11). Dopo un break favorevole alle tranesi (18-16), le biancorosse sono tornate in avanti (20-21), riuscendo a vincere il parziale col risultato di 22-25.La reazione delle padrone di casa è nel terzo set: partenza altalenante (6-7), poi, con coraggio, le biancazzurre sono pian piano emerse (16-14), riuscendo a mantenere sotto le avversarie (19-14). Le biancazzurre guidano (22-16), riuscendo, con la vittoria della terza frazione (25-17), a riaprire la gara.Partenza equilibrata nel quarto parziale (4-4). La sostanziale parità (11-11) si mantiene fino a metà set: un attacco di Montenegro (17-16) è valso il definitivo vantaggio delle tranesi, protratto fino a conclusione della frazione. Con Facendola, le biancazzurre hanno messo un sigillo al quarto set (25-20), riaprendo definitivamente la gara ai danni delle avversarie.Sostanziale parità ad avvio del tie-break (3-3). Le biancazzurre conducono (7-4, ace di Dileo), riuscendo, a metà frazione, a portarsi sul +5 (9-4). Le biancorosse non hanno tuttavia demorso e, recuperato lo svantaggio (9-9), hanno dapprima superato le avversarie, poi chiuso la gara con la vittoria del quinto set, col risultato di 11-15.Dopo la sosta, le biancazzurre torneranno in campo sabato 23 aprile, alle 18:00: Lionetti e compagne proveranno a tornare al successo nel match fuori casa contro Corplast Corridonia.