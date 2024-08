Soccer, Leo Ragno torna a vestire la maglia biancazzurra del Trani

La A.S.D. Soccer Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista tranese Leo Ragno, classe '90.Un vero e proprio colpo di mercato per il sodalizio biancoazzurro che si assicura un giocatore di assoluto spessore.Il folletto tranese infatti, vanta numerose stagioni tra Eccellenza e Promozione, ma ricordiamo soprattutto le ultime tre stagioni disputate con la maglia del Trani, che sono coincise con 3 vittorie dei play off, Prima Categoria con la maglia della Città di Trani, e Promozione ed Eccellenza con la maglia della Fortis.Inoltre, risulta essere uno dei calciatori tranesi con più presenze con la maglia del Trani, quasi 100 infatti quelle collezionate da Leo.L'accordo firmato da Leo non prevede nessun rimborso/stipendio, a dimostrazione di quanto il suo sia un vero atto di amore verso la sua città e verso questa società.Ecco perché non poteva esserci miglior testimonial per presentare la nostra nuova maglia, la nostra nuova pelle, creata apposta per noi ricordando il 60' anniversario della conquista della Serie B.