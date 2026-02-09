Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»

“Bellissimo vincere così, complimenti ai ragazzi”

Trani - lunedì 9 febbraio 2026 12.00
Borgorosso Molfetta 2-3 Soccer Trani: cuore, grinta, determinazione e un pizzico di fortuna. Questa squadra non si arrende mai, e anche nei momenti di difficoltà, riesce a tirar fuori dal cilindro un grandissimo carattere e soprattutto voglia di portare a casa il risultato.

Con questa rimonta pirotecnica, i tranesi proseguono il proprio conto alla rovescia verso la matematica certezza della promozione in Eccellenza, un traguardo sempre più vicino, domenica dopo domenica. Ben 63 punti in classifica, frutto di 20 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Rimane invariato il distacco di 16 punti dal secondo posto.

Al termine della sfida contro i molfettesi, è intervenuto mister Colella. Queste le sue dichiarazioni: "Bellissimo vincere così. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Con una classifica del genere, non è facile trovare questa fame, questa voglia di vincere. I gol subiti? Stavamo facendo un buon primo tempo, ci hanno un po' penalizzato gli episodi. Ci è mancata brillantezza. Faliero ha subito una leggera distorsione alla caviglia"

"Abbiamo una rosa ampia, i cambi ci hanno aiutato. Chi entra e chi subentra da sempre il massimo. Adesso prepareremo al meglio la semifinale di Coppa. Rizzi? È un ottimo giocatore, è migliorato tantissimo. Si impegna molto ed è cresciuto partita dopo partita. Crescerà ancora. Pubblico? Trani merita queste vittorie, anche un po' sofferte, ma belle da gioire. Sembra di giocare sempre in casa, complimenti alla tifoseria"
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria! Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria! I tranesi salgono a 63 punti in classifica
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto» B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto» “Squalifica? Punizione severa, ma mi servirà per il futuro”
Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…» Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…» “Rigore netto non fischiato, siamo penalizzati nuovamente”
Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 I tranesi salgono a 60 punti, mantenendo il +16
Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego” Calcio Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego” Finalmente ci siamo: capienza aumentata a 750 spettatori
Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso» Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso» “Vogliamo continuare a provare belle emozioni”
È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita» Calcio È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita» “Distacco importante, ma l’obiettivo bisogna portarlo al termine”
Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena Calcio Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena I tranesi salgono a 59 punti in classifica
Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura " 2026
9 febbraio 2026 Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura" 2026
La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
9 febbraio 2026 La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi
9 febbraio 2026 Fermo posta Trani: cercasi Sindaco disperatamente. Ecco i nomi
Sinistra Italiana Trani: «Siamo noi la vera sinistra del governo cittadino. Ora un campo largo per i diritti»
9 febbraio 2026 Sinistra Italiana Trani: «Siamo noi la vera sinistra del governo cittadino. Ora un campo largo per i diritti»
Trani, l'iconografia della Pace tra arte sacra e letteratura dantesca, se ne parlerà in Biblioteca
9 febbraio 2026 Trani, l'iconografia della Pace tra arte sacra e letteratura dantesca, se ne parlerà in Biblioteca
Tragedia sfiorata sui binari: anziana salvata da un Carabiniere "fuori servizio "
8 febbraio 2026 Tragedia sfiorata sui binari: anziana salvata da un Carabiniere "fuori servizio"
Ieri la costituzione del Comitato per il NO al referendum giustizia in Biblioteca comunale
8 febbraio 2026 Ieri la costituzione del Comitato per il NO al referendum giustizia in Biblioteca comunale
Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria!
8 febbraio 2026 Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria!
L’invisibile tragedia di Via Verdi a Trani: una famiglia tra le macerie, specchio di una povertà che non fa rumore
8 febbraio 2026 L’invisibile tragedia di Via Verdi a Trani: una famiglia tra le macerie, specchio di una povertà che non fa rumore
Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
8 febbraio 2026 Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.