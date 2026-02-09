Calcio
Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa»
“Bellissimo vincere così, complimenti ai ragazzi”
Trani - lunedì 9 febbraio 2026 12.00
Borgorosso Molfetta 2-3 Soccer Trani: cuore, grinta, determinazione e un pizzico di fortuna. Questa squadra non si arrende mai, e anche nei momenti di difficoltà, riesce a tirar fuori dal cilindro un grandissimo carattere e soprattutto voglia di portare a casa il risultato.
Con questa rimonta pirotecnica, i tranesi proseguono il proprio conto alla rovescia verso la matematica certezza della promozione in Eccellenza, un traguardo sempre più vicino, domenica dopo domenica. Ben 63 punti in classifica, frutto di 20 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Rimane invariato il distacco di 16 punti dal secondo posto.
Al termine della sfida contro i molfettesi, è intervenuto mister Colella. Queste le sue dichiarazioni: "Bellissimo vincere così. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Con una classifica del genere, non è facile trovare questa fame, questa voglia di vincere. I gol subiti? Stavamo facendo un buon primo tempo, ci hanno un po' penalizzato gli episodi. Ci è mancata brillantezza. Faliero ha subito una leggera distorsione alla caviglia"
"Abbiamo una rosa ampia, i cambi ci hanno aiutato. Chi entra e chi subentra da sempre il massimo. Adesso prepareremo al meglio la semifinale di Coppa. Rizzi? È un ottimo giocatore, è migliorato tantissimo. Si impegna molto ed è cresciuto partita dopo partita. Crescerà ancora. Pubblico? Trani merita queste vittorie, anche un po' sofferte, ma belle da gioire. Sembra di giocare sempre in casa, complimenti alla tifoseria"
