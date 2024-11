Soccer Trani, è addio con Alessandro Dell’Oglio, che firma al Don uva

Duplice addio in casa Soccer Trani:I due erano stati protagonisti durante la scorsa stagione, sempre con la maglia dei tranesi, tanto da essere riconfermati per l'annata 24/25.La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità a portar via ogni dubbio., società militante nello stesso girone dei tranesi, che non si è fatta scappare l'opportunità di accaparrarsi le prestazioni del centrocampista classe '88, con esperienze, tra le altre, anche in Serie D.Per Amoruso si attendono novità. Scelta dura della società tranese che, dopo Tedone e De Giglio, decide di risolvere altri due contratti. Ricordiamo però anche i tesseramenti dei quattro nuovi arrivi che hanno inevitabilmente alzato il tasso caratteriale-qualitativo della squadra, ovvero Pugliese, Campanella, Dentamaro e Nannola.