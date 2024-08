Soccer Trani, Francesco Soldano firma con il Monopoli

Francesco Soldano firma con il Monopoli 1966Ennesima soddisfazione in casa Soccer! Terzo trasferimento in questa stagione!Per Francesco Soldano, classe 2010, che ha difeso la porta della Soccer Trani dall'età di 4 anni e ha disputato la scorsa stagione con l'u14 regionale, si aprono le porte del professionismo.Mettendosi in mostra di partita in partita, migliorando quotidianamente durante gli allenamenti, Francesco ha meritato di indossare nella prossima stagione la maglia bianco verde dell' u15 nazionale del Monopoli 1966, società militante nel campionato di serie C.Complimenti Francesco e in bocca al lupo per il tuo futuro!