Soccer Trani, un 2024 a due facce: cosa aspettarsi dall’anno nuovo?

': una prima parte dell'anno stellare, partita il 7 gennaio, quando i tranesi riuscirono ad agguantare un preziosissimo pareggio a Santeramo, che, tra l'altro, sarà la prima avversaria dell'anno nuovo. Da quella domenica in poi, i dragoni trovarono una continuità da grande squadra, siglando ben cinque vittorie consecutive, che permisero di lottare per le primissime posizioni della classifica. E di fatto fu così, perché la Soccer Trani chiuderà la stagione 23/24 al quarto posto, con ben 51 punti guadagnati in 26 partite. E pensare che gran parte dell'organico a disposizione di Mascia l'anno prima aveva disputato e vinto il campionato di Terza Categoria, meritandosi la fiducia del Ds Pasquadibisceglie, che permise a gran parte di quei ragazzi - di cui la maggior parte tranesi - di lottare e difendere i colori biancazzurri nel seguente campionato di Promozione, conclusosi però a Lucera, nella semifinale play-off, con un netto 3-0 che pose fine ai sogni di tutti i tifosi biancazzurri.: mister Fabrizio Mascia, capitan Precchiazzi, e il direttore Luca Pasquadibisceglie ma, allo stesso tempo, smantella gran parte dell'organico, con addii dolorosi tra cui Pugliese, autore di 26 reti nella stagione precedente, Martinelli, Cepele, Dascoli, i due Muciaccia; gente nelle cui vene scorreva sangue tranese. A differenza della stagione precedente, iniziata per un breve periodo al 'Lapi' e continuata al 'Sant'Angelo dei Ricchi', questa volta la società tranese è consapevole che dovrà iniziare la stagione sportiva disputando le partite casalinghe sempre fuori casa; lo stadio prescelto sarà il 'Poli' di Molfetta, sino al 17 novembre, quando le porte del 'Lapi' riaprono alla città, nel match tra Soccer e Lucera.Inizia dunque una vera e propria rivoluzione che però non porterà i risultati sperati: l'8 settembre, centrando un 1-1 ricco di rammarichi. La domenica seguente il primo k.o interno contro il San Severo, seguito però da quattro vittorie consecutive che permetteranno ai dragoni di preparare al meglio la sfida di cartello contro l'Audace Barletta, capolista indiscussa del campionato, ma gli ospiti si imporranno con un sonoro 0-5 che aprirà di fatto le porte ad una serie di risultati deludenti: nelle seguenti otto partite arriverà infatti una sola vittoria, che conseguentemente porta i tranesi ad una posizione in classifica che non rispecchia affatto gli obiettivi di inizio stagione. Inoltre, tra novembre e dicembre, molti degli acquisti fatti in estate lasciano Trani, dando inizio all'ennesima rivoluzione che, almeno sin qui, non ha portato i suoi frutti, nonostante, almeno sulla carta, gente come Pugliese, Campanella, Vitale, Binetti e Dentamaro, avrebbe dovuto permettere a Mascia di invertire la marcia ed avvicinarsi a zone di classifica più serene. Accade l'esatto contrario, e questo costerà l'esonero all'ormai ex tecnico tranese., nel tentativo di risalire la classifica e centrare almeno i playoff, ma la strada sembra essere piuttosto insidiosa per. La speranza è che il 2025 calcistico possa portare gioia alla società tranese ma soprattutto alla sua tifoseria, che non ha mai fatto mancare il suo appoggio, nonostante questo periodo alquanto difficile.