Soccer Trani vince contro il Canusium per 4-1

Soccer Trani forza 4 che con un bellissimo 4-1 regola la pratica Canusium e regala un bellissimo pomeriggio ai tanti tifosi tranesi accorsi anche oggi al Sant'Angelo dei ricchi di Andria (causa inagibilità del N.Lapi) .Partita quasi mai in discussione per i ragazzi di mister Mascia che, come di consueto, partono subito forte aggredendo l'avversario e capitalizzando le occasioni create come al 20' dove Galeotta approfitta di un errore di impostazione da parte del Canusium , tra Amorese e il portiere Amoruso , e insacca senza problemi l'1-0; quarto gol consecutivo per l'attaccante biancoazzurro che continua ad essere un protagonista di questa squadra .Soccer travolgente in questa fase di gioco, Muciaccia al 26' si fa 50 mt sulla fascia di sinistra e viene atterrato al limite dell'area, sul susseguente calcio di punizione Martinelli punisce il portiere Amoruso (posizionato malissimo per l'occasione) e sigla il 2-0 .Ancora Soccer nella prima frazione di gioco con una bellissima ripartenza di Martinelli al 33' dove, però, il suo tiro debole non impensierisce il portiere Amoruso.C'è spazio nel finale di tempo anche per il Canusium che al minuto 36' con Roberto D'ambrosio in area rigore è bravo a smarcarsi di due avversari e concludere, tiro però che si spegne sul fondo.Secondo tempo che si apre con un po' di nervosismo da parte di entrambe le squadre, questo però rinvigorisce la compagine canosina che al 53' riesce ad accorciare le distanze su calcio d'angolo con la deviazione vincente da parte di Valentino.Soccer che si ristabilisce in campo e al 58' si rende pericolosa con Pugliese che dopo una serie di dribbling in area di rigore si trova a tu per tu con Amoruso, questa volta però bravo a negare la terza marcatura da parte dei dragoni.Amoruso che però non può nulla al 27', sugli sviluppi di un corner e dopo una serie di ribattute in area di rigore la palla arriva a Dascoli che con un tiro a giro la insacca siglando il 3-1 e facendo esplodere di gioia i tanti supporters biancazzurri.Soccer con la mente più libera, riesce a gestire il risultato e a chiudere definitivamente la pratica al minuto 86', sfruttando un altro errore di impostazione da parte della retroguardia canosina e lesta con Dragonetti a siglare il definitivo 4-1.Dopo un finale di gara particolarmente nervoso , dove si segnalano le espulsioni di Cepele (Soccer) D'ambrosio (Canusium) Asselti (Canusium) e il mister dei canosini Mimmo Lomonte, la Soccer conquista la sua quarta vittoria di fila posizionandosi al terzo posto solitario a +1 dal quarto posto e a + 10 dalla zona salvezza.Prossimo appuntamento domenica prossima i ragazzi mister Mascia nella delicata sfida del "madre pietra" di Apricena dove affronteranno una squadra locale affamatissima di punti.