Tennis, agli internazionali di Roma anche tanti arbitri tranesi

Quella degli Internazionali Bnl d'Italia, che si è conclusa il 19 maggio a Roma, è stata un'edizione da record. Sono stati infatti 223.455 gli spettatori paganti (il record era del 2018 con 203.762) per un incasso di 13.201.050 euro (11.628.979 nel 2018). Lo spagnolo Nadal ha trionfato per la nona volta nella Capitale battendo in finale Djokovic. A trionfare, però, è stata anche la Puglia.Come l'altro anno, anche quest'anno gli Ufficiali di Gara Pugliesi si sono distinti in occasione degli Internazionali di Tennis di Roma, appena conclusi. Selezionati per le finali erano stati i pugliesi: Silvia Cannone, Ruggiero Gennaroli, Matteo lasaponara, Alessandro Simone, Saverio Spallucci e Fabio Tannoia. Questa, invece, la squadra al completo:Referenti: Carmelo di Dio e Roberto Ranieri;Capo degli arbitri: Giuseppe Solarino;Arbitro: Ettore Russo;Gdl:Simona Bonadies; Silvia Cannone; Luca Cavalieri; Daniele Dell'olio; Claudio Gennaroli; Ruggiero Gennaroli; Filippo Iovino; Riccardo Lapi; Matteo Lasaponara; Alessandro Simone; Saverio Spallucci; Fabio Tannoia; Davide Zambrano.