Calcio
Trani-Rutiglianese, Moscelli: «Vinciamo la nostra partita, sperando poi di festeggiare. Belgio?»
Manzari: “Resterò in Eccellenza a Trani? A chi non piacerebbe...”
Trani - venerdì 13 marzo 2026 19.20
Promozione, si scende in campo per la 28esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dallo schiacciante 0-9 rifilato alla Virtus Bisceglie, è chiamata al primo match-point per l'Eccellenza: al 'Lapi' arriva la Rinascita Rutiglianese, quartultima in classifica ed alla disperata ricerca di punti salvezza. La sfida si disputerà domenica, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00.
La Soccer Trani, come detto, potrebbe festeggiare la meritata promozione già questo weekend, ma non è artefice del proprio destino, o meglio, non del tutto: i tranesi dovranno innanzitutto battere la Rutiglianese e, al contempo, sperare in una non-vittoria (pareggio/sconfitta) della Cosmano Foggia, impegnata nel match casalingo contro il Corato. Sarà una domenica tutta da vivere, sperando di poter festeggiare tra le mura amiche del 'Comunale'.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la prossima partita: «Oramai credo di avere una squadra matura ed esperta. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio, ma prima cerchiamo di vincere la nostra partita. Dopodiché vedremo se festeggiare o, al massimo, sarà solamente rimandato. Gioire davanti ai propri tifosi sarebbe il meglio, ma purtroppo non dipende solamente da noi. Invito? Il pubblico riconoscerà l'importanza della partita e del momento. Una città così matura calcisticamente parlando non ha bisogno di messaggi da parte mia, il sostegno non è mai mancato»
«Belgio? Sarà un'esperienza affascinante per tutti. Ci confronteremo con una nazione diversa, un club importante. Andremo lì per festeggiare quello che sarà l'esito della stagione, sperando anche con la vittoria della coppa. Noi dobbiamo ottenere quanto prima l'Eccellenza, per poi concentrarci sulla doppia finale di Coppa. Mi auguro di chiudere il campionato già questa domenica»
Parola anche all'attaccante Gennaro Manzari: «Tripletta? Mi era mancato il campo, sono stato fermo un po' per infortunio. Per un attaccante è importante segnare, ma a prescindere da ciò è stato fondamentale vincere e dare un segnale dopo la sconfitta. Domenica scenderemo in campo di fronte ad una grande cornice di pubblico, le motivazioni verranno da sé. Speriamo di poter festeggiare in casa, i tifosi se lo meritano. Eccellenza a Trani? A chi non piacerebbe, sarei falso se dicessi il contrario, ma le riconferme vanno sudate sul campo. Nonostante l'età mi sento ancora vivo, posso dare ancora qualcosa, ma ci penseremo a fine stagione…»
La Soccer Trani, come detto, potrebbe festeggiare la meritata promozione già questo weekend, ma non è artefice del proprio destino, o meglio, non del tutto: i tranesi dovranno innanzitutto battere la Rutiglianese e, al contempo, sperare in una non-vittoria (pareggio/sconfitta) della Cosmano Foggia, impegnata nel match casalingo contro il Corato. Sarà una domenica tutta da vivere, sperando di poter festeggiare tra le mura amiche del 'Comunale'.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la prossima partita: «Oramai credo di avere una squadra matura ed esperta. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio, ma prima cerchiamo di vincere la nostra partita. Dopodiché vedremo se festeggiare o, al massimo, sarà solamente rimandato. Gioire davanti ai propri tifosi sarebbe il meglio, ma purtroppo non dipende solamente da noi. Invito? Il pubblico riconoscerà l'importanza della partita e del momento. Una città così matura calcisticamente parlando non ha bisogno di messaggi da parte mia, il sostegno non è mai mancato»
«Belgio? Sarà un'esperienza affascinante per tutti. Ci confronteremo con una nazione diversa, un club importante. Andremo lì per festeggiare quello che sarà l'esito della stagione, sperando anche con la vittoria della coppa. Noi dobbiamo ottenere quanto prima l'Eccellenza, per poi concentrarci sulla doppia finale di Coppa. Mi auguro di chiudere il campionato già questa domenica»
Parola anche all'attaccante Gennaro Manzari: «Tripletta? Mi era mancato il campo, sono stato fermo un po' per infortunio. Per un attaccante è importante segnare, ma a prescindere da ciò è stato fondamentale vincere e dare un segnale dopo la sconfitta. Domenica scenderemo in campo di fronte ad una grande cornice di pubblico, le motivazioni verranno da sé. Speriamo di poter festeggiare in casa, i tifosi se lo meritano. Eccellenza a Trani? A chi non piacerebbe, sarei falso se dicessi il contrario, ma le riconferme vanno sudate sul campo. Nonostante l'età mi sento ancora vivo, posso dare ancora qualcosa, ma ci penseremo a fine stagione…»
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