Trani-Rutiglianese, Moscelli: «Vinciamo la nostra partita, sperando poi di festeggiare. Belgio?»

Promozione, si scende in campo per la 28esima giornata di campionato: la capolista, reduce dallo schiacciante 0-9 rifilato alla Virtus Bisceglie, è chiamata al primo match-point per l'Eccellenza: al 'Lapi' arriva la, quartultima in classifica ed alla disperata ricerca di punti salvezza. La sfida si disputerà domenica, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00.La Soccer Trani, come detto, potrebbe festeggiare la meritatagià questo weekend, ma non è artefice del proprio destino, o meglio, non del tutto: i tranesi dovranno innanzitutto battere la Rutiglianese e, al contempo, sperare in una non-vittoria (pareggio/sconfitta) della Cosmano Foggia, impegnata nel match casalingo contro il Corato. Sarà una domenica tutta da vivere, sperando di poter festeggiare tra le mura amiche del 'Comunale'.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così la prossima partita: «Oramai credo di avere una squadra matura ed esperta. Ci auguriamo che tutto vada per il, ma prima cerchiamo di vincere la nostra. Dopodiché vedremo seo, al massimo, sarà solamente. Gioire davanti ai propri tifosi sarebbe il meglio, ma purtroppo non dipende solamente da noi.? Il pubblico riconoscerà l'importanza della partita e del momento. Una città così maturaparlando non ha bisogno di messaggi da parte mia, ilnon è mai mancato»? Sarà un'esperienzaper tutti. Ci confronteremo con una nazione diversa, un club importante. Andremo lì perquello che sarà l'esito della stagione, sperando anche con la vittoria della coppa. Noi dobbiamo ottenere quanto prima, per poi concentrarci sulla doppia finale di Coppa. Mi auguro di chiudere il campionato già questa domenica»Parola anche all'attaccante Gennaro: «? Mi era mancato il campo, sono stato fermo un po' per infortunio. Per un attaccante è importante segnare, ma a prescindere da ciò è stato fondamentale vincere e dare un segnale dopo la sconfitta. Domenica scenderemo in campo di fronte ad una grande cornice di, le motivazioni verranno da sé. Speriamo di poterin casa, i tifosi se lo meritano.a Trani? A chi non piacerebbe, sarei falso se dicessi il contrario, ma levanno sudate sul campo. Nonostante l'età mi sento ancora vivo, posso dare ancora qualcosa, ma ci penseremo a…»