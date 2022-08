Triani Triathlon Sprint 2022, gli "Assi" fanno poker

Con la prossima saranno "quattro" le edizioni. Spettacolo, emozioni e tanta voglia di raggiungere il traguardo finale in quella che è una delle discipline sportive più belle e difficili da praticare ma anche più interessanti da guardare. Sabato 10 e domenica 11 settembre prossimi a Trani si disputerà la "Trani Triathlon Sprint 2022" nello splendido scenario della baia di Colonna. Le gare saranno diverse: la più importante sarà la Triathlon Sprint Silver, valevole come gara nazionale anche dell'Aeronautica Militare per il loro centenario e come Campionato Regionale Age Group (qui le distanze sono di 750 metri per il nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa).Ci sarà poi anche la Triathlon Giovanile per la categoria Youth A (dove le distanze saranno di 300 mt. per il nuoto, 6 km. di bike, e 2 km. di corsa). Ma la più entusiasmante sarà la Triathlon Kids riservata alle categorie: ragazzi, esordienti, cuccioli e minicuccioli (dai 6 ai 13 anni). Le iscrizioni sono già aperte e si prevede una grande partecipazione di atleti da ogni parte d'Italia. L'evento avrà il patrocinio della Regione Puglia e della Città di Trani, oltre alla stretta collaborazione della Aeronautica Militare e della Lega Navale di Trani. La manifestazione, riconosciuta dal CONI e dalla FITRI, è organizzata dalla Atletica Tommaso Assi Triathlon Team. sotto l'egida della FITRI Puglia, Il villaggio dell'evento sarà allestito in Piazza Marinai d'Italia. Per tutti gli sportivi una occasione da non perdere e da segnare in evidenza sulla propria agenda.