"Tutti x uno", alla Baldassarre, per la Giornata mondiale delle persone con disabilitá

"Tutti x uno": questo il titolo della manifestazione, organizzata dal Dipartimento di Inclusione, in occasione della Giornata mondiale delle Persone con disabilità che si terrà presso la scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre".Venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 9,00, infatti, presso l'istituto scolastico, si terrà un'esibizione di Body Percussion che vedrà protagonisti più di 100 allievi della Baldassarre.All'evento prenderanno parte due ospiti: Luca Mazzone, nuotatore e paraciclista italiano, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e Donato Grande, campione di powerchair football.I due ospiti saranno accolti da un'esibizione musicale degli allievi e dal Dirigente Scolastico dell'istituto e porteranno agli studenti la loro testimonianza attraverso interventi, video e dimostrazioni pratiche in palestra di come ogni diversità non sia sinonimo di incapacità ma di unicità.Sarà un'opportunità per gli studenti e docenti per valorizzare diverse abilità sotto il segno della testimonianza diretta degli atleti e del coinvolgimento attivo degli studenti nelle esibizioni musicali. Come afferma Pennac, "Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare, la cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia".La comunità scolastica della scuola Baldassarre vuole ringraziare per l'occasione il Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano che ha permesso la realizzazione di questa fantastica opportunità per docenti e alunni, la docente Dalia Isabella Lo Coco, ideatrice del progetto di Body Percussion, la docente Isabella Stella, referente dell'area inclusione, e le docenti Marilena Gaudio e Paola Mauro che hanno collaborato per la riuscita del progetto e tutti insegnanti gli insegnanti che parteciperanno alla manifestazione.