Tutto pronto per il ritorno al ‘Lapi’, Gianni Di Leo: “Sarà un'emozione grandissima”

Per l'occasione, la Soccer Trani, società vincitrice del bando, ha tenuto una conferenza stampa, illustrando diverse iniziative che verranno messe in atto, con l'obiettivo di rendere quella di domenica una giornata da non dimenticare.- commenta il Presidente Gianni Di Leo - per la nostra società., con cui ho condiviso una grandissima amicizia. Spero ci sia il maggior coinvolgimento possibile, con la speranza che tanta gente possa trascinarci anche sotto il punto di vista sportivo."È intervenuto durante la conferenza Leo Ragno, oramai simbolo della rinascita del calcio tranese: "Finalmente, uno degli obiettivi presentati in estate era quello di tornare a casa. Personalmente non vedo l'ora,, so cosa significa. Sarà un giorno di festa, ma soprattutto un primo passo per dare valore alla città di Trani.", assieme al creator e giocatore Leo Ragno,, tra cui lacon i colori sociali bianco e azzurro, con l'invito esteso a tutti coloro i quali vorranno collaborare per far sì che la gradinata possa ritornare a splendere come un tempo. Meteo permettendo, l'appuntamento è previsto il prossimo venerdì. Inoltre, per chi sottoscriverà la Soccer Card, avrà l'opportunità di vincere in omaggio la maglia da gara dello stesso Leo (Leo Boom 17)., quando la Soccer Trani affronterà il Lucera, in un match che si prospetta molto delicato per i tranesi, reduci da qualche risultato deludente.