Ultimo match dell’anno per la Soccer Trani: domenica la sfida al Bitritto Norba

, nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Promozione. Gli avversari dei tranesi sono 14esimi in classifica, a quota 17 e, con una vittoria, aggancerebbero la stessa Soccer, ferma a quota 20 punti.Zero vittorie nelle ultime sei per i tranesi, alla ricerca di tre punti che mancano dal tre novembre, nell'ultima sfida giocata al 'Poli' di Molfetta. Nelle ultime due sono arrivati due pareggi, sicuramente uno diverso dall'altro: il match contro il San Marco era stato segnato da un'ottima prestazione dei tranesi, salvo poi annullarsi del tutto domenica scorsa, quando al 'Lapi' lo Stornara ha bloccato i biancazzurri sullo 0-0.Proprio su queste difficoltà tecnico/tattiche è intervenuto in conferenza mister Mascia: ". Credo bisogna riempire meglio l'area di rigore, essere più coraggiosi, ma questo lo si migliora lavorando sul campo e avendo tutti a disposizione., e va dato loro questo merito. La pausa capita al momento giusto, ricaricheremo le batterie, ma domani bisogna fare una grande partita."Ai nostri microfoni anche l'attaccante Marco Vitale: "Cosa manca alla squadra? Io non sono abituato a vedere il bicchiere mezzo vuoto, la società ha fatto sforzi importanti, per raggiungere gli obiettivi prefissati.. Io personalmente vedo sempre il lato positivo, altrimenti mentalmente è difficile."