1 maggio, l'omaggio della Camera dei Giuslavoristi di Trani

In occasione del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, la Camera dei Giuslavoristi di Trani si unisce alle celebrazioni nazionali per rendere omaggio a chi ogni giorno costruisce, con il proprio impegno e la propria fatica, il tessuto vivo del Paese.Il tema scelto per quest'anno – "Uniti per un lavoro sicuro" – pone al centro una delle questioni più drammatiche e irrisolte del nostro tempo: la tutela della salute e della vita nei luoghi di lavoro.-La sicurezza non può essere considerata un lusso o un costo da contenere. È un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito ed è al tempo stesso un dovere per tutti: datori, lavoratori, professionisti, istituzioni.Ogni infortunio evitabile è una sconfitta per la collettività. Ogni morte sul lavoro è una frattura che interroga le nostre coscienze e la tenuta del nostro sistema di prevenzione.-Eppure, ancora oggi, si muore schiacciati da un'impalcatura instabile, folgorati da un cavo scoperto, schiantati in una corsa contro il tempo che ignora ogni regola."Uniti per un lavoro sicuro" non è solo uno slogan.È un impegno. È una battaglia di civiltà che ci riguarda tutti.-Come Camera dei Giuslavoristi di Trani, continueremo a promuovere la cultura del diritto del lavoro e a contribuire alla costruzione di un sistema in cui la legalità non sia percepita come un ostacolo, ma come la condizione imprescindibile per uno sviluppo sano, sicuro e giusto.Il lavoro, per essere davvero tale, deve essere sicuro, dignitoso e rispettoso della persona. Non ci può essere progresso senza diritti. E non ci può essere diritto senza sicurezza.Avv. MicheleAlfredo Chiariello - Avv. Antonio De Simone - Avv. Marianna Delvecchio - Avv. Pietro Fiorella - Dario Figliolia - Salvatore Stasi - Caterina D'Accorso.