La Città di Trani per i caduti del lavoro

In occasione della giornata dell'1 maggio, alle 10.00 è in programma la cerimonia di deposizione della corona alla lapide dei caduti del lavoro presente in piazza Cesare Battisti.Con ordinanza 227/2025 dalle ore 08 alle ore 12 su piazza Cesare Battisti (tratto prospiciente Palazzo Candido) è istituito DIVIETO DI FERMATA (ambo i lati) e DIVIETO DI TRANSITO (per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia).