18 marzo, l'Italia unita per Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid

Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in tutta Italia oggi, 18 marzo, per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid istituita dopo l'ok alla legge dalle Camere. Quel 18 marzo del 2020 fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978.La legge prevede un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale della Rai, e iniziative didattiche nelle scuole. Draghi è atteso a Bergamo, città simbolo delle morti da Covid, dove furono riprese le lunghe file di camion con le bare.Il 18 marzo 2020 è un giorno indelebile nella memoria degli italiani: un anno fa una colonna di mezzi dell'esercito lasciava Bergamo con le bare delle vittime di Covid. Il cimitero della città orobica era al collasso e le salme andavano trasportate nei forni crematori delle regioni circostanti.Il via libera alla prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid è arrivato dalla commissione Affari costituzionali del Senato che ha approvato all'unanimità il ddl di cinque articoli sulla sua istituzione.Alle ore 11 anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro osserverà un minuto di raccoglimento.La commissione affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, ha dato il via libera alla legge dello stato che istituisce questa giornata.